МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Транснефть" заявила, что "Роснефть" сдала ей уже 3,5 миллиона тонн качественной нефти, не оформленной маршрутными поручениями, которая вынуждено складируется в системе трубопроводов, в результате после многократных предупреждений "Транснефть" вынуждено ограничила в июле сдачу нефти от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи.

Ранее во вторник агентство "Рейтер" со ссылкой на источник сообщило, что добыча "Роснефти" с 1 по 8 июля снизилась на 11% по сравнению со средним показателем июня. Сама нефтекомпания позднее заявила, что вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которая заполнена некачественной нефтью. В частности, значительные ограничения в приеме нефти наложены на "РН-Юганскнефтегаз".

"Транснефть" в своем заявлении напомнила, как в начале июня сообщала о том, что весь 2019 год "Роснефть" не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов: в январе 2019 года количество не оформленной маршрутными поручениями нефти (по сути безадресной) составило 570 тысяч тонн, в апреле — 1,07 миллиона тонн.

"Роснефть" и дальше продолжила увеличение безадресно сданной нефти в систему магистральных трубопроводов. На 1 июля 2019 года она составила 3,5 миллиона тонн. Накопление такого ресурса в системе является беспрецедентным! Это качественная, кондиционная нефть, которая вынуждено складируется в непредназначенной для хранения системе "Транснефти". Наши предложения по увеличению отгрузок через дополнительные, не предусмотренные графиком танкерные партии, в том числе и на самом премиальном восточном направлении оказываются невостребованными "Роснефтью", — говорится в заявлении "Транснефти".

"В связи с этим, после многократных предупреждений, мы были вынуждены ограничить в июле сдачу от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи, то есть в объеме, легко компенсируемом до конца года, в случае изменения нашими партнерами своей работы по нефтепоставкам", — сообщили в "Транснефти".