МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Конфликтная ситуация между "Транснефтью" и "Роснефтью", начавшаяся в разгар ЧП с поставками по нефтепроводу "Дружба", набирает обороты. Накануне стороны обменялись упреками из-за позиции друг друга в этой ситуации. Во вторник "Роснефть" сообщила, что была вынуждена снизить добычу из-за сокращения "Транснефтью" приема нефти. Ранее стало известно, что за первую неделю июня ее добыча упала на 11%. По данным представителя нефтяной компании, "Транснефть" сокращает прием нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые забиты суррогатом. Это препятствует стабильному снабжению сырьем потребителей, указали в "Роснефти".

В свою очередь "Транснефть" сообщила, что "Роснефть" сдала ей уже 3,5 млн тонн качественной нефти, однако она не была оформлена маршрутными поручениями, что делает невозможной ее отправку потребителю. "Безадресная" нефть складируется в системе трубопроводов, которая не предназначена для хранения. В результате после многократных предупреждений "Транснефть" вынужденно ограничила в июле сдачу нефти от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты напомнили, что корпоративный конфликт между "Роснефтью" и "Транснефтью" возник довольно давно. При этом они разошлись в оценке того, на чьей стороне правда.

ПОЛНОТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

"Транснефть", по мнению гендиректора компании "ИнфоТЭК-Терминал" Руслана Танкаева, пытается сложить с себя полноту ответственности за ЧП с "Дружбой". "Подписав документы о приемке нефти, они взяли на себя всю ответственность за ее дальнейшую транспортировку, но теперь пытаются показать, что не они крайние. Это неконструктивная позиция. Сначала они пообещали оплатить весь ущерб, теперь хотят от этого уйти, в том числе, ведя переговоры с государством об участии в компенсации", — рассуждает он.

При этом в правительстве "Транснефти" напомнили, что в случае подобных аварий во всем мире расплачиваются с пострадавшими полностью, да еще и выплачивают дивиденды в полном объеме. Именно так поступила ВР после аварии в Мексиканском заливе, несмотря на гигантские потери. То же самое фактически обязали сделать и "Транснефть".

По мнению Танкаева, "Роснефть" стоит первым номером в списке пострадавших от ЧП с "Дружбой", поскольку является как крупным поставщиком нефти, так и принимающей стороной. У нее есть НПЗ за рубежом, в том числе, в Германии, на которые также пришла "грязная" нефть. Логично, что и претензий у компании больше, отметил Танкаев.

Вероятно, одна из причин — недостаточный контроль над процессами транспортировки нефти со стороны "Транснефти", в частности отсутствие банка качества и непрозрачность механизмов отбора нефти, согласен старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Из-за сложившейся ситуации в "Дружбе" добыча нефти в России упала до трехлетнего минимума, и это не только репутационные издержки, но и прямые потери для российского бюджета", — указал он.

ДАННЫЕ НЕ СХОДЯТСЯ

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков полагает, что данный корпоративный спор не имеет никакого отношения к хлорорганике. "Если бы действительно движение нефти в трубах из-за нее застопорилось, претензии были бы не только у "Роснефти", но и у других клиентов, а такого нет", — отметил он.

Кроме того, "Транснефть" уже сообщала, что именно у "Роснефти" есть проблемы с "безымянной" нефтью – нефтепроводная компания принимает ее по контракту, а затем на каждый объем необходимо что-то вроде маршрутного листа. Бесхозную нефть хранят не в трубе, а в хранилищах, которые отнюдь не бездонны. Ранее речь шла примерно об 1 млн тонн, теперь уже 3,5 млн тонн, которые "Транснефть" хранит за свой счет.

Стоит обратить внимание и на несоответствие приводимых сторонами данных – "Транснефть" говорит о приостановке приема 0,5% годовой добычи, а "Роснефть" – об 11% сокращении добычи. "Транснефти" после ЧП с "Дружбой" нет резона подставляться – ей выгодно демонстрировать безупречную работу.

"Поэтому либо у "Роснефти" путаница с цифрами и направлениями поставок, либо речь идет о попытке обновить информационный фон, показав, что у оппонента снова проблемы", — полагает Юшков.

ПОИСКИ ВЫХОДА

В Кремле данный спор назвали корпоративным, порекомендовав журналистам обратиться за разъяснениями к самим компаниям. Однако эксперты сомневаются, что без вмешательства властей конфликт получится разрешить. "История, принимая во внимание ее масштаб, уже не чисто хозяйственная или экономическая – она политическая, наносящая, прежде всего, репутационный вред России. Без кардинальных мер здесь не обойтись", — считает Танкаев.

По мнению Суверова, исправить ситуацию может только оперативное и жесткое вмешательство властей, иных способов практически не осталось.

Однако Юшков полагает, что достаточно просто собрать полные данные о добыче, сдаче в систему "Транснефти" и направлениях поставок "черного золота". Это можно сделать, например, на основе информации ЦДУ ТЭК. "Минэнерго может сопоставить данные и подготовить заключение, кто прав. Хотя история эта действительно в том числе политическая, и речь идет о споре очень значимых компаний, пока есть основания считать, что до уровня президента она не дошла", — заключил он.