МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2019 году до 66,51 доллара за баррель с 66,69 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Прогноз по средней цене нефти Brent на 2020 год остался на уровне июньского прогноза в 67 долларов.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 59,58 доллара против июньской оценки в 59,29 доллара. На 2020 год ведомство ожидает показатель на уровне предыдущего прогноза в 63 доллара.