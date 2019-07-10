МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Государственная катарская нефтяная компания Qatar Petroleum подписала соглашение с нефтехимической американской компанией Chevron Phillips Chemical о разработке нового крупного нефтехимического проекта в районе побережья Мексиканского залива США, говорится в сообщении Qatar Petroleum.

Стоимость нефтехимическго комплекса на побережье Мексиканского залива США (USGC II) составит около 8 миллиардов долларов, его запуск запланирован на 2024 год. Он будет включать в себя крупнейшую в мире установку этиленового крекинга производственной мощностью два миллиона тонн в год. Кроме того, комплекс предполагает строительство двух установок по производству полиэтилена высокой плотности производственной мощностью по одному миллиону тонн в год каждая.

Компания отмечает, что комплекс будет расположен в районе побережья Мексиканского залива США, где имеется прямой доступ к значительным объемам этана, производимым сланцевыми бассейнами США, включая бассейн Permian. По условиям соглашения, Qatar Petroleum будет принадлежать 49% проекта USGC II, а Chevron Phillips Chemical — 51%. Американская компания будет также обеспечивать управление проектом и контроль, а также будет отвечать за эксплуатацию и управление объектом.

"Этот важный проект поможет удовлетворить растущий мировой спрос на рынке нефтехимии", — считает министр энергетики государства и президент компании Qatar Petroleum Саад Шрида аль-Кааби, слова которого приводятся в сообщении.

В конце июня Катар и американская компания Chevron Phillips Chemical подписали соглашение о модернизации и создании новых мощностей для нефтехимического комплекса в индустриальной зоне "Рас-Лаффан" на севере Катара.

Компания Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. На компанию приходится около половины добычи сырой нефти страны.