МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" просят крупные налоговые льготы на арктический кластер месторождений, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Компании готовы создать единый арктический кластер из четырех месторождений с общими ресурсами 1,9 миллиарда тонн нефти — принадлежащих "Роснефти" Тагульского, Сузунского, Лодочного месторождений и Пайяхского месторождения "Нефтегазхолдинга". Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 миллионов тонн нефти в год, пишет газета со ссылкой на федеральных чиновников, а также консультанта и двух источников, близких к одной из компаний.

По данным издания, с просьбой о льготах компании обратились к президенту РФ Владимиру Путину весной. По словам четырех источников газеты, президент одобрил поддержку совместного проекта компаний. "Поручил проработать механизмы", — заявил газете еще один чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы издания.

Все собеседники газеты утверждают, что компании просили льгот по НДПИ, но рассказывают о разных вариантах. Один из чиновников заявил, что "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" попросили снизить НДПИ на всех их месторождениях, обязуясь высвободившуюся сумму инвестировать в разработку арктического кластера.

Другие источники рассказали, что в правительстве рассматривается законопроект о снижении НДПИ на 85% для новых месторождений кластера. По данным еще трех источников, прорабатывается возможность обнулить НДПИ и налог на прибыль для этих месторождений, пока совместное предприятие не выйдет на внутреннюю норму доходности 17,3%. Обсуждаются все три варианта, подытожил один из чиновников. По данным газеты, первоначальные инвестиции в проект и начало добычи нефти должны составить 10 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что компании уже предложили снизить налоговую нагрузку, совместное предприятие "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" еще не создано. Рассматриваются различные варианты — с привлечением финансового партнера и без него, рассказали источники газеты. По словам одного из них, российские компании уже предлагали китайским крупным нефтяным компаниям участвовать в создании кластера, но "особого интереса они не проявили". О каких компаниях идет речь, собеседник газеты не сообщил. Представители "Роснефти", "Нефтегазхолдинга", Минэнерго, Минфина и вице-премьера Дмитрия Козака не ответили на вопросы газеты.