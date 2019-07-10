МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Saipem заключила два контракта на разработку нефтегазовых месторождений с саудовской госкомпанией Saudi Aramco на сумму 3,5 миллиарда долларов, сообщает итальянская компания.

"Saipem выиграла два контракта от Saudi Aramco на разработку месторождений "Марджан" (Marjan) и "Берри" (Berri) в Персидском заливе", — говорится в релизе. Общая сумма контрактов достигает 3,5 миллиарда долларов.

Накануне Saudi Aramco объявила, что заключила 34 контракта с разными компаниями на общую сумму 18 миллиардов долларов на проектно-конструкторские, закупочные и строительные работы в рамках расширения месторождений "Марджан" и "Берри". Saudi Aramco также планирует увеличить производственную мощность месторождений на 550 тысяч баррелей в сутки нефти (300 тысяч на "Марджане" и 250 тысяч на "Берри"). Также планируется увеличить совокупную мощность добычи газа на месторождениях на 2,5 миллиарда кубических футов в сутки.

Генеральный директор Saipem Стефано Цао также отметил, что эти контракты подтверждают фундаментальную стратегию компании, основная часть которой направлена на природный газ.

Saipem — итальянская сервисная нефтегазовая компания, основанная в 1957 году. Штат компании составляет около 32 тысяч человек, осуществляет деятельность в 62 странах. Штаб-квартира находится в городе Сан-Донато-Миланезе.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.