МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду активно растут в ожидании статистики по запасам сырья в США, нефть марки WTI дорожает уже на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,79% — до 65,95 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,03%, до 59,58 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,08 миллиона баррелей.