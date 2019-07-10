МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось провести в 2019 году аукцион на право пользования нефтегазовым участком недр, включающим Солетско-Ханавейское месторождение в ЯНАО, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Провести в 2019 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетское+Ханавейское месторождение, расположенным на территории Ямало-Нененцкого автономного округа, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии", — говорится в распоряжении.

Стартовый платеж за пользование недрами составляет 2,35 миллиарда рублей.