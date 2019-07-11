МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. ОПЕК в июне снизила добычу нефти в месячном выражении на 68 тысяч баррелей в сутки, до 29,83 миллиона баррелей в сутки; при этом в рамках сделки ОПЕК+ организация продолжила перевыполнять свои обязательства — в отчетном месяце на 22%, следует из июльского доклада ОПЕК со ссылкой на данные вторичных источников. ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2020 году

"Добыча нефти (в месячном выражении — ред.) сократилась в основном в Иране, Ливии и Анголе, в то время как она выросла в Нигерии и Саудовской Аравии", — сообщается в докладе.

В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 812 тысяч приходятся на 11 стран ОПЕК. В их число вошли Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Как следует из доклада, страны ОПЕК, обязавшиеся сократить свою добычу нефти в рамках сделки, по сравнению с октябрем 2018 года снизили ее суммарно на 987 тысяч баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. Таким образом, в июне они перевыполнили условия сделки на 22%. В частности, наибольшее сокращение традиционно показала Саудовская Аравия, снизив добычу на 820 тысяч баррелей в сутки, перевыполнив соглашение более чем в два раза.

В тройке лидеров по сокращению добычи нефти оказался Кувейт — страна перевыполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 40%, а также Ангола, которая превысила свое сокращение более чем в два раза.

ИРАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Добыча нефти в Иране в июне продолжила падать на фоне санкций США против страны, к уровню мая показатель сократился еще на 142 тысячи баррелей в сутки — до 2,225 миллиона баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия нарастила добычу на 126 тысячи баррелей в сутки — до 9,813 миллиона баррелей в сутки.

По данным самой Саудовской Аравии, которые приводятся в докладе, королевство увеличило добычу нефти в июне к уровню мая на 112 тысяч баррелей в сутки — до 9,782 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, в июне значительно увеличила добычу нефти Нигерия — на 129 тысяч баррелей в сутки, до 1,855 миллиона баррелей в сутки.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

Существенное снижение добычи нефти продолжает наблюдаться и в Венесуэле, где экономический и политический кризис бьет по нефтяной промышленности, и против которой также были введены санкции США. В июне показатель снизился на 16 тысяч баррелей в сутки, до 734 тысяч баррелей в сутки.