МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Цена нефти марки Brent в четверг впервые с конца мая превысила уровень 67 долларов за баррель. Рост начался накануне на публикации статистики по запасам от минэнерго США – они сократились в три раза больше, чем ожидали аналитики. После этого нефть сразу подорожала до семинедельного максимума.

Затем тренд продолжился на сообщениях о сокращении добычи нефти в Мексиканском заливе почти на треть из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм. Об этом сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE). Персонал эвакуируют, в частности, такие компании, как Chevron, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и BHP Group.

"Ежедневно через залив проходит порядка 5 млн баррелей нефти как из США, так и из Мексики, Венесуэлы, Колумбии и Саудовской Аравии, поэтому угроза шторма существенным образом способствует росту цен", — пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Однако рост цены начался еще до этих сообщений. "Причиной могли стать сигналы со стороны ФРС, а также "танкерный конфликт" между Ираном и США и их союзниками", — полагает старший аналитик по нефтегазовому сектору "Уралсиба" Алексей Кокин. Так, во вторник сообщалось, что Египет задержал украинский танкер с иранской нефтью. Сегодня утром стало известно, что Иран пытался задержать британский танкер в Ормузском проливе, по которому нефть из Персидского залива поставляют по всему миру.

По мнению экспертов, дело может дойти до перекрытия Ормузского пролива. Это нанесет по рынку серьезный удар.

Благодаря подобному стечению обстоятельств нефть получила возможность укрепляться, невзирая на опасения о возможной общемировой рецессии, которые подпитываются свежими макроданными из США, ЕС и Китая.

ФОРС-МАЖОРЫ

В последние месяцы на рынке нефти с завидной регулярностью происходили крайне маловероятные события, которые можно даже назвать форс-мажорными. И, как ни странно, практически все они появлялись очень "удачно", пытаясь удержать нефтяные котировки на важных ценовых уровнях, преодоление которых могло сулить ускорение падения, рассуждает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

"Первые истории с атаками на нефтяные танкеры Саудовской Аравии в Персидском заливе в середине мая пытались удержать котировки Brent выше 70 долларов за баррель, но тогда из этого ничего не вышло — цены уже к началу июня обвалились к 60 долларам. Могло быть и 50-55, но новые атаки на торговые суда в этом же регионе удержали котировки. Подоспевший форс-мажор со сбитым Ираном американским беспилотником забросил цены обратно к 65 долларам за баррель, где они, собственно, и находились до 10 июля", — напомнил он.

Уже очевидно, что как только с нефтяного рынка уходят форс-мажорные истории, нефтяные котировки начинают снижаться, причем достаточно быстро. Дело в том, что пролонгированное в начале июля соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ не учитывает замедление мировой экономики, которое наблюдается в 2019 году. Поэтому как только влияние форс-мажорных событий снижается, а обычно оно длится не более 2-3 дней, нефтяные котировки вновь начинают падать, указал Быков.

НОВЫЙ ПОТОЛОК

Пока сокращение добычи в этом регионе оценивается примерно в 600 тысяч баррелей в сутки. Это не так много, чтобы повлиять на цену нефти на долгое время, считает Кокин. По его мнению, данный фактор перестанет действовать, как обычно это и бывает, по мере прохождения ураганов.

Однако цена Brent уже не так далека от 70 долларов за баррель – ей достаточно вырасти всего на 4%, чтобы достичь этого уровня. Волатильность котировок в последнее время высока, поэтому дневной рост или падение на 4% вполне возможны. Сообщения о новых инцидентах с танкерами могут быть достаточны для достижения психологически значимой отметки.

Однако вряд ли ее получится удержать надолго. Обеспокоенность рынка перспективами роста спроса не ослабевает. Значимым шоком со стороны предложения могли бы стать одновременное падение добычи в нескольких проблемных регионах – таких, как Иран, Венесуэла, Ливия, либо нарушение поставок нефти из региона Персидского залива. Но рынок, похоже, пока оценивает вероятность этих событий как небольшую.

"Вероятнее всего, текущее ралли носит кратковременный характер, и уже на следующей неделе инвесторы вновь вернутся к обсуждению возможного снижения глобального спроса на сырье", — согласен Николаев. Таким образом, котировки вполне могут укрепиться до уровня в 68 долларов за баррель, однако дальнейший потенциал для роста будет ограничен.

По словам Быкова, это выгодно, прежде всего, США. Высокие цены на нефть для них – угроза разгона инфляции, а значит, отпустить котировки выше 70 долларов они не могут себе позволить.

"Так что в течение ближайшей недели цены еще могут подержаться на текущих уровнях, в моменте достигая 68-69 долларов за баррель Brent, но после этого, крайне вероятно, под влиянием фундаментального дисбаланса спроса и предложения они вновь пойдут ниже 65 долларов", — заключил аналитик.