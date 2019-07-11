МЕХИКО, 11 июл — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в четверг о новых налоговых льготах для нефтяной компании Pemex для стимулирования добычи нефти.

"Мы будем улучшать (нефтяное) производство. Сегодня или завтра будет представлен план на среднесрочную и долгосрочную перспективу для Pemex. Минфин раньше "доил" Pemex, оставляя его без всего. Теперь нет, сейчас мы хотим снизить фискальную нагрузку на Pemex", — заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции.

По его словам, речь идет о периоде 2019-2021 годов, чтобы в последние три года правления нынешней администрации (2022-2024 годы) компания начала возвращать государству то, что сейчас получит в виде инвестиций.

Еще в мае власти Мексики объявили о налоговых льготах для Pemex, которые позволят ей в 2019 году сэкономить около 30 миллиардов песо (1,56 миллиарда долларов). Как сообщил тогда уже бывший министр финансов Карлос Урсуа, речь идет об изменении налогового режима для ряда скважин компании, что позволит распространить льготные условия на скважины с добычей до 400 тысяч баррелей в сутки с 250 тысяч.

Согласно официально представленному в феврале плану, в 2019 году общая сумма поддержки компании властями составит 103 миллиарда песо (более 5,3 миллиарда долларов). Объем инвестиций Pemex в 2019 году оценивается в 288,1 миллиарда песо (почти 15 миллиардов долларов), что почти на 36% больше показателя 2018 года.