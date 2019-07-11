МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером при поддержке целого ряда факторов, при этом сильнее дорожает марка WTI на опасениях шторма в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% — до 67,11 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,63%, до 60,81 доллара за баррель.

Нефтяные котировки, в частности, поддерживает напряженность вокруг Ирана, связанная с последним инцидентом в Персидском заливе. Телеканал CNN сообщил, что, предположительно, принадлежавшие Ирану корабли пытались задержать британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Позднее глава МИД Ирана Джавад Зариф опроверг эту информацию, добавив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

Положительным фактором для цен на нефть является и угроза шторма в Мексиканском заливе, которая привела к сокращению добычи в этом регионе. По данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) на среду, энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм.

Инвесторы оценивают и данные июльского доклада ОПЕК. Организация, в частности, прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2020 году на уровне текущего года — на 1,14 миллиона баррелей в сутки. Среднеговодой спрос, согласно ожиданиям картеля, превысит знаковые 100 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, ОПЕК, как следует из доклада, продолжила перевыполнять свои обязательства по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+, в июне — на 22%.