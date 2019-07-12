МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Россия в июне снизила уровень перевыполнения сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ до 14% с 32% в мае, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Добыча нефти и конденсата в России в июне выросла на 40 тысяч баррелей в стуки по сравнению с предыдущим месяцем — до 11,15 миллиона баррелей в сутки за счет частичного возобновления работы нефтепровода "Дружба", — сказано в докладе. Уровни выполнения сделки приводятся в таблице.

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

По данным МЭА, страны ОПЕК в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 128%, сократив при этом добычу в месячном выражении на 90 тысяч баррелей в сутки, до 29,9 миллиона баррелей в сутки; в свою очередь страны "не ОПЕК+" соблюдали соглашение на 98%.

"Добыча нефти ОПЕК снизилась на 90 тысяч баррелей в сутки, до 29,9 миллиона баррелей в сутки, в лидерах снижения оказались Иран, Ирак и Ангола. Помимо Нигерии, добычу нефти увеличила и Саудовская Аравия", — отмечается в докладе.

"Последние четыре месяца ОПЕК+ сокращала добычу нефти сверх оговоренных 1,2 миллиона баррелей в сутки, а Иран потерял еще 0,5 миллиона баррелей в сутки из-за санкций США. Но даже так в этот период добыча нефти в мире выросла на 0,5 миллиона баррелей в сутки за счет увеличения поставок из США, Бразилии…", — также сообщает МЭА.

ЗАПАСЫ В ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае выросли на 22,8 миллиона баррелей, до отметки в 2,906 миллиарда баррелей, превысив средний пятилетний уровень на 6,7 миллиона баррелей, говорится в докладе МЭА.

"Предварительные данные за июнь показывают рост запасов в США и Японии, а запасы в Европе сокращаются", — также сообщает МЭА.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. В ходе июльской встречи ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что рассматривается возможность изменить цель по уровню запасов нефти до диапазона 2010-2014 годов. Министр энергетики РФ Александр Новак позднее отметил, что Россия поддерживает возможность использования данного периода для целеполагания в сделке и рассказал, что ОПЕК+ к сентябрю проанализирует предложения по изменению цели на диапазон 2010-2014 годов.