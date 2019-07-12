МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) видит возможность переизбытка на рынке нефти в 2020 году из-за роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в США, сообщается в июльском докладе агентства.

"Очень высокое соблюдение соглашения ОПЕК+ помогает сбалансировать нефтяной рынок и продление сделки будет продолжаться. Однако, забегая вперед, МЭА видит потенциал для избыточного предложения на рынке в 2020 году за счет сильного роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в США", — сообщается в докладе.

МЭА ожидает падения спроса на нефть ОПЕК в первом квартале 2020 года до минимального показателя с 2003 года в 28 миллионов баррелей в сутки, также говорится в докладе.

"Спрос на нефть ОПЕК в первом квартале 2020 года упадет до 28 миллионов баррелей в сутки. Четырнадцать членов организации не добывали нефть на таком уровне с третьего квартала 2003 года", — пишет МЭА.

"В целом же в 2020 году спрос (на нефть ОПЕК — ред.) в среднем составит 29,1 миллиона баррелей в сутки, что говорит о снижении с уровня 30,3 миллиона баррелей в сутки, ожидаемых во втором полугодии 2019 года", — добавляет агентство.

Кроме того, МЭА понизило прогноз по росту предложения нефти в мире от стран вне ОПЕК в 2020 году на 200 тысяч баррелей в сутки, до 2,1 миллиона баррелей в сутки.

Тем не менее агентство всё равно ожидает переизбытка на мировом рынке нефти в 2020 году. "Наши подсчеты показывают потенциал для избыточного предложения в следующем году на фоне увеличения поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на 2,1 миллиона баррелей в сутки… по сравнению с 2 миллионами баррелей в сутки в 2019 году", — сообщает МЭА.

Прогноз по росту предложения от стран вне ОПЕК на 2019 году повышен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 2 миллионов баррелей в день.