МИНСК, 12 июл — ПРАЙМ. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — досрочно завершил мероприятия, предусмотренные дорожной картой с РФ, по вытеснению с юга республики нефти с высоким содержанием органических хлоридов, говорится в заявлении предприятия.

"Одиннадцатого июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 (совпадает с мск) очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Российской Федерации. Таким образом, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно выполнило мероприятия дорожной карты по вытеснению нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ 31378, на территорию России", — говорится в сообщении на сайте ОАО "Гомельтранснефть Дружба".