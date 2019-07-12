С-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Требования по повышению тарифа на транзит нефти из РФ через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена, Москва готова к переговорам о выравнивании тарифов, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7% — ред.). Не до такой степени. Речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы, и примем решение", — сказал Козак журналистам.

Отвечая на вопрос о том, какой тариф он считает справедливым, Козак заявил: "минимальный — такой же, как в России".

Он напомнил, что по контракту тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года. "Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать", — добавил вице-премьер.

"Мы завтра встретимся, обсудим этот механизм (тариф на прокачку нефти — ред.), в том числе с (вице-премьером Белоруссии Игорем) Ляшенко", — уточнил Козак.

В пресс-службе белорусского правительства РИА Новости подтвердили информацию о планируемых на субботу переговорах о тарифе на транзит российской нефти. "Подтверждаем, что планируются переговоры вице-премьеров", — сказали там, не уточнив деталей.

В конце июня гендиректор белорусского оператора трубопровода " Дружба " — ОАО "Гомельтранснефть Дружба " — Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин 11 июля заявил, что компания не считает возможным согласовать предложение Белоруссии о росте тарифа на 21,7% с августа 2019 года.

Козак также сообщил, что РФ начала дополнительные поставки нефти на белорусский "Нафтан".

"Мы договорились, что "Нафтан" будет обеспечен дополнительными объемами… необходимыми, достаточными, чтобы полностью удовлетворить спрос на моторное топливо в Белоруссии. Поставки уже сегодня идут, дополнительные поставки. Нашли решение, они производятся за счет увеличения объема, за счет трубопроводного транспорта", — сказал Козак.

При этом он не уточнил, о каком именно объеме поставок идет речь.

Ляшенко в конце июня заявил, что Россия пообещала дополнительно поставить на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" около 100 тысяч тонн нефти из-за ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".