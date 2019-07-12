МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут на рисках шторма в Мексиканском заливе, из-за которого энергокомпании сократили уровень добычи, а также на фоне напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42% — до 66,8 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,3%, до 60,38 доллара за баррель.

Влияние на торги оказывают сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за риска шторма и напряженность на Ближнем Востоке. По данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE), энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 53,4% из-за тропического шторма "Барри", который может обрушиться на регион уже в субботу.

"Вскоре возникнут опасения по поводу количества перерабатывающих мощностей, находящихся под угрозой. Срыв операций по переработке нефти в результате шторма, скорее всего, окажет поддержку нефти", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Сохраняющееся напряжение вокруг Ирана также поддерживает нефтяные цены. В четверг телеканал CNN сообщил, что, предположительно, принадлежавшие Ирану корабли пытались задержать британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Позднее глава МИД Ирана опроверг эти сообщения. Стратег PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение также приводит агентство, считает, что "в сложившейся ситуации игроки рынка явно не предвидят избыток предложения в регионе, ясно только одно: геополитические риски сохранятся".

При этом сдерживают удорожание нефти данные июльского доклада МЭА. В частности, агентство сообщило, что видит возможность переизбытка на рынке нефти в 2020 году из-за роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в США.