МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в мире в первом квартале 2020 года до 28 млн барр./сут. по сравнению с 30,3 млн барр./сут. во второй половине этого года. Средний спрос на нефть в 2020 году ожидается на уровне 29,1 млн барр./сут.

В отчете МЭА говорится, что продление соглашения ОПЕК+ способствует достижению баланса спроса и предложения на рынке. Однако быстрый рост добычи в странах, не присоединившихся к ОПЕК + – прежде всего, в США – может привести к избытку нефти.

МЭА признает, что последние четыре месяца страны ОПЕК+ сокращали добычу сверх предусмотренных соглашение 1,2 млн барр./сут. Однако перевыполнение обязательств в соответствии с соглашением ОПЕК+ достигалось в основном за счет Ирана и Венесуэлы. Эти страны вынуждены сокращать добычу, поскольку находятся под санкциями со стороны США. Кроме того, в прошлом месяце Россия значительно сократила добычу после загрязнения сырья в экспортном трубопроводе "Дружба".

Цены на нефть замедлили рост после выхода доклада МЭА

Согласно расчетам МЭА, страны не входящие в ОПЕК способны увеличить добычу на 2,1 млн барр./сут. в 2020 году – на 0,1 млн барр./сут. больше, чем в этом году.

В отчете ОПЕК, опубликованном днем ранее, дается прогноз о росте добычи странами вне ОПЕК на 2,4 млн барр./сут., что превысит увеличение спроса на нефть в мире на 1,2 млн барр./сут.

РОСТ ЗАПАСОВ

Предложение нефти на мировом рынке превысило 900 тысяч барр./сут. в первой половине 2019 года, говориться в последнем отчете МЭА. При этом, в отчете указывается, что ранее прогнозировался дефицит в объеме 500 тыс. барр./сут.

МЭА также ожидает, что в втором полугодии превышение предложения над спросом сохранится. "Увеличатся запасы, которые были сформированы во второй половине 2018 года, когда добыча нефти подскочила, а спрос начал снижаться… Очевидно, дефицита на рынке сейчас не предвидится и достижение баланса на рынке переносится на будущее", — указывается в отчете МЭА.

Избыток предложения на нефтяном рынке образовался из-за крайне низкого роста спроса в первой четверти 2019 года, который составил 310 тысяч барр./сут. Рост темпов спроса до 800 тысяч барр./сут. в апреле – июне не ликвидировал избытка предложения.

Несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ не удалось добиться снижения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до среднего значения за последние пять лет.

По данным МЭА, в мае коммерческие запасы выросли на 22,8 млн барр. – до 2,906 млн барр., что на 6,7 млн барр. больше по сравнению со средним уровнем за последние пять лет.

МЭА прогнозирует рост спроса во второй половине этого года до 1,8 млн барр./сут. В агентстве полагают, что такое ускорение темпов роста произойдет в связи увеличением потребления со стороны нефтехимической отрасли и повышения экономической активности.

Ожидание роста экономической активности вызывает недоумение среди многих экспертов. Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл недавно выражал обеспокоенность по поводу состояния мировой экономики. Выступая в американском Конгрессе, Пауэлл сообщил о возможности замедления экономики США, как следствии замедления глобальной экономики. При этом замедление американской экономики представляет большую угрозу, чем возможная эскалация торговой войны между США и Китаем.

НАДЕЖДА НА КИТАЙ

Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Китая, в январе – июне 2019 году страна увеличила импорт нефти на 8,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 244,6 млн т (9,87млн барр./сут.)

В июне рост поставок в Китай составил 39,58 млн т (9,63 млн барр./сут.) – на 1,7% больше, чем в мае 2019 года и на 15,2% больше, чем годом ранее.

Увеличение импорта в июне произошло благодаря вводу в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих мощностей. В июле ожидается снижение спроса на нефть в Китае из-за избытка производства нефтепродуктов – прежде всего, моторного топлива.

Однако ряд экспертов уверены, что удастся избежать затоваривания на внутреннем рынке Китая благодаря росту экспорта моторного топлива – в первую очередь бензина — независимыми нефтеперерабатывающими компаниями.