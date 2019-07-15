МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину представил план нового проекта развития Арктики, в рамках которого он просит налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей и прогнозирует инвестиции компаний свыше 5 триллионов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо и прилагающиеся к нему расчеты KPMG.

Подлинность письма изданию подтвердили четыре чиновника, два человека, близких к работающим в регионе нефтегазовым компаниям, а также один из возможных участников проекта.

Как пишет газета, чтобы получить льготы, Сечин просит президента РФ поддержать разработанный Минвостокразвития проект федерального закона о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. По данным издания, на письме Путин написал поручение премьеру Дмитрию Медведеву: "Проработать предложение и доложить". Это подтверждают два собеседника газеты.

"В письме Сечин рассказывает Путину о новом нефтегазовом проекте "Восток ойл", который объединит месторождения "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и "Роснефти" — в частности, Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское", — пишет газета. По данным издания, в письме Сечин пишет, что в проект входят "первоклассные международные инвесторы", однако не называет их, лишь добавляет, что с некоторыми идут переговоры.

Инвестиции, по расчетам Сечина, превысят 5 триллионов рублей: будет построено 5500 километров трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 миллиона тонн в год, аэропорты, линии электропередачи, пишет газета. В презентации KPMG сумма инвестиций еще больше — 8,5 триллиона рублей. Один из возможных участников проекта поясняет, что инвестиции зависят от запасов в регионе, если они приблизятся к перспективным ресурсам, то капзатраты превысят 8,5 триллиона рублей. По данным газеты, KPMG оценивает вклад проекта в ВВП до 2% в год до 2050 года, а выигрыш для бюджета — в 4,4 триллиона рублей от налоговых поступлений, увеличения дивидендов и эффекта от смежных отраслей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что никаких решений президент пока не принимал, а рабочую переписку он традиционно не комментирует. Представитель премьер-министра Олег Осипов не ответил на вопросы издания. Представители "Роснефти", "Нефтегазхолдинга", Минэнерго, KPMG, Минвостокразвития и вице-премьера Дмитрия Козака от комментариев отказались.