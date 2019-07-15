МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России подозревает председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом агентству РИА Новости в понедельник сообщила пресс-секретарь Тверского суда города Москвы Светлана Скачкова.

В настоящее время группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями. ГК объединяет активы, которые осуществляют нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов на внутреннем и на внешнем рынках.

"Он [Мазуров] подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — заявила представитель суда.

По этой статье Мазурову грозит до десяти лет заключения.

Следствие просит заключить Мазурова в СИЗО.

Как сообщал ранее "Новый поток", Мазурова задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки. В компании отметили, что за два дня до задержания бизнесмен добровольно приехал в Следственный департамент МВД РФ и дал подробные пояснения по делу и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следствие обстоятельствам.

За несколько дней до этого, 5 июля, следователь дал официальный отказ в возбуждении уголовного дела, но позднее это решение было отменено, добавляют в компании.

Базовым нефтеперерабатывающим активом группы "Новый поток" был Антипинский НПЗ (город Тюмень). Это самый мощный в стране независимый от крупных нефтяных компаний завод.