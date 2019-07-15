МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Председатель совета директоров и основатель нефтекомпании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был задержан в субботу в "Шереметьево" по прилету из командировки. Как стало известно в понедельник во время заседания суда, он подозревается в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. РИА Новости вспомнило историю нефтяного бизнеса Мазурова.

Нефтеперерабатывающий бизнес будущей группы "Новый поток" начался в 2006 году, когда заработала первая технологическая очередь Антипинского НПЗ в Тюменской области. Сейчас мощность переработки завода составляет 7,2 миллиона тонн в год и он находится в процессе ее увеличения до 9 миллионов тонн.

В 2013 году "Новый поток" начал сотрудничество со Сбербанком. Госбанк предоставил кредит в 1,75 миллиарда долларов на завершение модернизации Антипинского НПЗ и рефинансирование предыдущих кредитов. А уже меньше чем через месяц, в начале 2014 года, Антипинский НПЗ запустил третью установку по переработке нефти. В 2015 году организации заключили еще один договор — об открытии невозобновляемой кредитной линии на 15,173 миллиарда рублей на строительство установки по производству бензина Аи-95 стандарта "Евро-5".

"Новый поток" активно развивался. В 2016 году ВТБ продал доставшийся ему за долги Марийский НПЗ структурам Мазурова. В 2017 году "Новый поток" заявил о начале управления Афипским НПЗ в Краснодарском крае после того, как международная трейдинговая группа закрыла сделку по приобретению в нем доли у "Нефтегазиндустрии". СМИ связывали трейдинговую группу с Мазуровым.

Компания столкнулась с первыми сложностями из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной отрасли. Как заявлял Мазуров в 2017 году, эта мера более чем втрое снизила рентабельность нефтепереработки в стране и отрицательно повлияла на перспективу возврата кредитных средств, привлеченных в качестве инвестиций в развитие предприятий. "Новому потоку" для поддержания работы понадобились дополнительные инвестиции. В 2017 году владельцем 50%-ной доли управляющей компании ГК "Новый поток" стал президент нефтегазовой группы компаний "Арети" Игорь Макаров, однако через год он вышел из проекта.

С начала 2018 года все чаще выходили сообщения о том, что заводы "Нового потока" и Афипский НПЗ приостанавливают прием нефти. В 2018 году Сбербанк стал владельцем "золотой" акции Антипинского НПЗ, а топ-менеджер банка Алексей Гренков стал содиректором кипрской Vikay Industrial, через которую структуры Мазурова владели 80% завода. Зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости сообщал, что кредит группе "Новый поток" является самым большим проблемным займом в Сбербанке, он потребует реструктуризации, и банк уже ищет активное решение.

В декабре Антипинский НПЗ полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья и возобновил только после оформления Сбербанком новых кредитных линий. Только в ноябре банк предоставил дополнительное финансирование "Новому потоку" на 14,5 миллиарда рублей. Совокупный размер кредитов Сбербанк не озвучивал.

В мае текущего года Сбербанк заявил, что считает единственным вариантом оздоровления Антипинского НПЗ банкротство. В мае же завод направил в суд заявление о признании его банкротом, первое слушание по делу пройдет в Арбитражном суде Тюменской области 18 июля.

Спустя несколько дней Сбербанк сообщил о получении права собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay, обратив взыскание на заложенное имущество завода. В начале июня банк сообщил, что российская компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются группа инвесторов и Сбербанк, приобрела 80% акций Антипинского НПЗ. При этом операционное управление НПЗ обеспечивает азербайджанская госнефтекомпания Socar, она рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов.

Параллельно с этим весной "Новый поток" потерял управление в Афипском НПЗ. Контрольный пакет завода приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

В воскресенье "Новый поток" сообщил, что Мазурова задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки. В компании добавили, что за два дня до задержания он добровольно приехал в Следственный департамент МВД РФ, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следствие обстоятельствам. За несколько дней до этого, 5 июля, следователь официально отказал в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение отменили, заявляют в компании.

В понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова сообщила, что МВД России заподозрило Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила судья, которая озвучивала материалы дела, Мазурова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), а именно в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Бизнесмену по этой статье грозит до десяти лет заключения.