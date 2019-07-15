МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, инвесторы продолжают отыгрывать последнюю статистику из КНР, при этом оценивая последствия шторма в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до 66,5 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,98%, до 59,62 доллара за баррель.

Ранее в понедельник были опубликованы данные по Китаю. Так, статистика по промышленному производству и розничным продажам в стране в июне оказались лучше прогнозов, при этом данные по ВВП страны оказались слабыми. Так, темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении ожидаемо замедлились до 6,2% с 6,4% кварталом ранее. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны – с марта 1992 года.

Слабые данные по экономике страны вновь поддержали опасения по поводу перспектив замедления роста мировой экономики, что может негативно отразиться на нефтяном спросе.

Нефтепереработчики возвращаются к работе после закрытия в связи с ураганом "Барри" в Мексиканском заливе, пишет агентство Рейтер. "Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана в субботу, после чего его мощность стала снижаться и ураган ослаб до уровня тропической депрессии.

"Будут ощущаться краткосрочные последствия от шторма, но долгосрочное влияние будет незначительным", — приводит агентство мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).