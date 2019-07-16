МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Казахстанская коспания "АрселорМиттал Темиртау" (является дочерней структурой ArcelorMittal) разорвала контракт с официальным поставщиком российской "Газпромнефть — смазочные материалы" — ТОО "Ник-Ойл". Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на копию письма "Ник-Ойл".

Причина разрыва контракта — санкции против России со стороны Украины и Евросоюза.

"Где-то месяц назад, в середине июня, нас устно предупредили о том, что контракт будет прерван по причине санкций. Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания", — публикует газета слова директора ТОО "Ник-Ойл" Николая Гардера.

По его словам, сейчас компания собирает материалы и планирует обратиться с жалобой на действия "АрселорМиттал Темиртау" в национальную казахстанскую палату предпринимателей.

В компании "Газпромнефть — смазочные материалы" в свою очередь изданию заявили, что считают происходящее "недоразумением": юристы изучают решение "АрселорМиттал Темиртау".

Как рассказали источники издания, ТОО "Ник-Ойл" является частной компанией, которую с "Газпром нефтью" связывают только коммерческие отношения.