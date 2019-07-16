МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают единой динамики, поддерживают стоимость Brent сохраняющиеся опасения вокруг Ирана, при этом возвращение к работе нефтяных компаний на Мексиканском заливе после урагана негативно влияет на котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 66,63 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,07%, до 59,54 доллара за баррель.

Риски вокруг Ирана и конфликт с США продолжают поддерживать стоимость нефти. Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана.

Вместе с этим инвесторы оценивают последствия урагана "Барри", чье приближение заметно повлияло на добычу нефти в Мексиканском заливе. "Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана в субботу, после чего его мощность стала снижаться и ураган ослаб до уровня тропической депрессии.

"Для нефти сегодня тихий день после потери части роста прошлой недели. Похоже, что добыча в США в Мексиканском заливе поднимется, а "Барри" не принес ущерба нефтепереработчикам на побережье", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).