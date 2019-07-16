КИЕВ, 16 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы 20 миллиардов кубометров остается, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

Ранее он говорил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в подземные хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

"Сейчас мы работаем в рекордных темпах по импорту. С точки зрения рисков, да, риски (не успеть закачать нужные объемы газа – ред.) есть", — сказал Коболев во вторник в эфире радиостанции "Новое время".

При этом он выразил надежду, что компании все же удастся накопить в подземных хранилищах газа минимум 20 миллиардов кубометров к началу отопительного сезона. "Теми темпами, которыми "Нафтогаз" копит газ в подземных хранилищах, я думаю, что мы на эту цифру должны выйти до 15 октября", — сказал глава компании.

В минувшую пятницу "Нафтогаз" разместил евробонды на 600 миллионов евро и 335 миллионов долларов, рассчитывая потратить привлеченные средства, в том числе, на оплату закупаемого к зиме газа.

"Благодаря успешному размещению еврооблигаций, которое провел "Нафтогаз" на прошлой неделе, мы ожидаем получения средств физически на счета компании или в пятницу, или в следующий понедельник. Это позволит нам выполнить те задания, которое правительство ставило перед "Нафтогазом", — отметил Коболев.

По его словам, после размещения евробондов компания получила предложения от нескольких банков по предоставлению кредитов по похожим процентным ставкам. Трехлетние еврооблигации в долларах размещены под 7,375% годовых, пятилетние бонды в евро — под 7,125% годовых.