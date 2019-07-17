МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июля, уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 455,9 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12 миллионов баррелей в день, сократившись на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,4 миллиона баррелей, до 50,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина выросли на 3,6 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 232,8 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 4,4%, составив 136,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.