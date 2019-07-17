МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду после публикации статистики по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.02 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сокращается на 0,5%, до 64,03 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,83%, до 57,14 доллара за баррель.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало данные, согласно которым, запасы бензина в стране выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона баррелей. Также запасы дистилляторов увеличились на 5,7 миллиона баррелей, вместо прогнозируемого снижения на 0,6 миллиона баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 455,9 миллиона баррелей.

Директор Commodity Research в ClipperData Мэтт Смит (Matt Smith), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил: "Отчет, опубликованный после урагана, демонстрирует падение производства и импорта, которое компенсирует более низкий уровень переработки, что приводит к снижению запасов нефти".

Ураган "Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана 13 июля, после чего его мощность стала снижаться, и ураган ослаб до уровня тропической депрессии. По сообщению агентства со ссылкой на американского морского регулятора бурения, ураган побудил нефтяные компании прекратить около 74% добычи на платформах США в Мексиканском заливе.