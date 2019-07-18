МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Япония в июне впервые с мая 2018 года не закупала нефть в США, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные министерства финансов Японии.

При этом импорт нефти Японией из США за первое полугодие составил 2,09 миллиона килолитров (примерно 13 миллионов баррелей), что в 4,5 раза выше показателя годичной давности.

По данным статистики, Япония в июне нарастила импорт нефти из России в 2,4 раза в годовом выражении, до 460 тысяч килолитров (примерно 2,9 миллиона баррелей). Импорт нефти страны из стран Ближнего Востока вырос в отчетном периоде на 4,5%, до 10,32 миллиона килолитров.

В целом импорт нефти Японии в июне вырос на 8% в годовом выражении, до 11,75 миллиона килолитров (около 74 миллионов баррелей).

Импорт СПГ Японии в июне составил 5,2 миллиона тонн, что на 6,3% ниже показателя годичной давности. Импорт угля при этом сократился на 1%, до 14 миллионов тонн.