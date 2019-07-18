МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Компании РФ не делают скидок на чистую нефть, в которую подмешана загрязненная, цену определяет рынок, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

"От такой нефти никто не отказывается. Вопрос только в стоимости, возможное влияние, проводим анализ… Компании не делают никакой дисконт, есть рынок же", — ответил он на вопрос, не отказываются ли покупатели от нефти с примесью загрязненной и не делают ли российские компании скидок на такую нефть.

Ранее в четверг Рубцов сообщил, что загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm при максимально допустимой норме в 6 ppm.

Власти и профильные компании рассматривают разные варианты судьбы загрязненной хлоридами нефти, в том числе подмешивание или переработка, частично на НПЗ в России.

"У нас есть дорожная карта, по дорожной карте мы эту нефть забрали себе (в РФ – ред.) и дальше смотрим варианты, каким образом можно ее переработать или подмешать, в какой доле", — сказал Рубцов.

На вопрос, рассматривается ли переработка на российских заводах, Рубцов ответил: "Частично да".

Рубцов добавил, что ограничения "Транснефти" по приему нефти от "Роснефти" были связаны с очисткой трубопровода "Дружба", сейчас ситуация улучшается.

"Раньше были определенные ограничения, сейчас они уменьшаются, и скоро их не будет…. Почему у нас снизился и экспорт, в том числе, из-за этой ситуации (с загрязнением нефти в "Дружбе" — ред.), вынуждены были обратно закачивать эту нефть, ограничили некие возможности, теперь мы их назад раскрываем. Улучшается ситуация в связи с тем, что система расшивается по сути, начинает дышать, она же взаимосвязана", — ответил Рубцов на вопрос о судьбе нефти "Роснефти", которая хранится в трубопроводной системе.

Ранее в июле агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что добыча "Роснефти" с 1 по 8 июля снизилась на 11% по сравнению со средним показателем июня. Сама нефтекомпания позднее заявила, что вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которая заполнена некачественной нефтью. В частности, значительные ограничения в приеме нефти наложены на "РН-Юганскнефтегаз".

"Транснефть" пояснила, что " Роснефть " сдала ей уже 3,5 миллиона тонн качественной нефти, не оформленной маршрутными поручениями, которая вынуждено складируется в системе трубопроводов, в результате после многократных предупреждений "Транснефть" вынуждено ограничила в июле сдачу нефти от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.