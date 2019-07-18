МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Россия в мае шестой месяц подряд осталась на второй строчке по объему нефтедобычи, с показателем в 10,461 миллиона баррелей в сутки, обойдя Саудовскую Аравию и уступая мировое лидерство США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в мае добывали в среднем 12,248 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,67 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, сократился по сравнению с апрелем на 1,5%, в США — вырос на 0,7%, в Саудовской Аравии снизился на 1,4%.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в мае в месячном выражении сократился на 3,3%, до 6,942 миллиона баррелей в сутки, США — вырос на 11%, до 3,16 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в апреле Россия экспортировала 5,076 миллиона баррелей в сутки, а в марте — 5,671 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в мае на 2,4% к предыдущему месяцу, до 16,729 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка сократилась на 5,2%, до 2,464 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 2,7% с уровня предыдущего месяца и составила 5,292 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — вырос на 2% по сравнению с показателем апреля, до 4,595 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака вырос на 5,9%, до 4,085 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в мае уменьшился на 6,6%, до 1,956 миллиона баррелей в сутки, а добыча — сократилась на 3,8%, до 1,926 миллиона баррелей в сутки.