С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития, предложившее накануне ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике РФ за счет федерального бюджета и оценившее это в 402 миллиарда рублей в год, удалило соответствующий проект указа президента РФ с федерального портала проектов нормативных правовых актов, сейчас нет источников для этого, пояснил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

На странице с этим проектом теперь размещена надпись "проект удален". Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что причиной удаления проекта даже до конца общественного обсуждения стало отрицательное отношение к идее первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

"Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это (ликвидация перекрестного субсидирования — ред.) то, к чему нужно стремиться, а дальше — надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников (сейчас — ред.) нет", — прокомментировал Орешкин.

В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения, а за снижение цены электроэнергии для Дальнего Востока доплачивают потребители остальной части страны. Минэкономразвития в проекте указа президента предлагало с 2020 года ликвидировать перекрестное субсидирование за счет федерального бюджета, расходы оценивались в 402 миллиарда рублей в год.

В частности, министерство предлагало учесть в бюджете на 2020-2021 годы субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, для потребителей Дальнего Востока, Калининградской области и других регионов с особенностями работы энергорынков. Кроме того, предлагалось субсидировать строительство мусоросжигающих ТЭС и электростанций, которые построят для обкатки российских газовых турбин большой мощности. Минэкономразвития также предлагало принять меры по росту эффективности работы электросетей, в том числе оптимизировать их инвестпрограммы, исходя из роста тарифов не более 2,5% ежегодно.