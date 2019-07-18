БОНН (Германия), 18 июл — ПРАЙМ. Москва готова договариваться об условиях транзитных поставок газа через территорию Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия готова договариваться о сохранении поставок по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и практически реализуемых условиях", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с немецком коллегой Хайко Маасом.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено. Решить вопрос с транзитом необходимо до конца этого года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии — летом прошлого и зимой нынешнего года.

Зампред правления российского холдинга "Газпром" Елена Бурмистрова заявляла, что вопрос о дальнейшем транзите газа через территорию Украины после 2019 года должен решаться в комплексе с вопросом о непосредственных поставках газа в страну, "Газпром" надеется на адекватный подход украинской стороны и ее заинтересованность в продолжении работы по обоим направлениям.

"Нафтогаз Украины" готовится к полному прекращению транзита газа из РФ после 2019 г >>>