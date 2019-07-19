МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,971 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка в январе-июне увеличилась на 21,5% — до 102,553 миллиарда рублей.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании — активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.