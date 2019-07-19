МОСКВА, 19 июля — Dow Jones. Нефтяные фьючерсы в пятницу выросли в цене на фоне эскалации напряженности в одном из наиболее важных в транспортном отношении районов Ближнего Востока. США сообщили о сбитии иранского беспилотника, принадлежность которого, впрочем, Исламская республика отрицает.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE в Лондоне торговались с повышением на 1,4%, по 62,81 доллара за баррель. Контракты на нефть WTI на NYMEX подорожали на 1,2% до 55,98 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американский военный корабль USS Boxer был вынужден в целях защиты сбить иранский дрон, приблизившийся к судну слишком близко. Это происшествие стало уже не первым за последнее время случаем соприкосновения иранских вооруженных сил и военных сил стран Запада. Ранее на этой неделе иранские вооруженные силы сообщили о задержании иностранного танкера.

Рост котировок нефти вызван усилением геополитического риска, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш. "Наблюдающийся рост (цен) с психологической точки зрения, похоже, можно объяснить лишь новостями (о дроне)", – добавляет аналитик.

Тем не менее за истекший период текущей недели нефть Brent упала в цене на 5,5% на фоне более медвежьих, чем ожидалось, данных по запасам нефти в США, как от Американского института нефти, так и от Минэнерго США. Кроме того, давление на цены оказало неожиданное ослабление тропического шторма "Барри" в Мексиканском заливе.

"Называйте это (просто) скачком или "прыжком дохлого кота", но после столь резкого падения повышение не очень удивительно, и в конечном итоге это повышение все еще сдержанное", – говорит Фритш.

Накануне, в четверг, котировки сильно колебались. Так, котировки Brent по итогам четверга продемонстрировали самое сильное 4-дневное падение с первой недели июня.

В последние недели между Ираном, а также США и их партнерами в Персидском заливе усилилась напряженность. На прошлой неделе военно-морские силы Великобритании остановили три судна, которые предположительно принадлежали Ирану и пытались заблокировать путь британского нефтяного танкера. Перед этим инцидентом Великобритания захватила танкер с иранской нефтью вблизи Гибралтара.

Ранее на этой неделе казалось, что обеспокоенность относительно ситуации в Ормузском проливе ослабла. Через пролив осуществляется треть мировых морских поставок нефти и газа. Инциденты четверга, однако, показывают, что "геополитическая напряженность возвращается на рынок", отметил Джорди Уилкс из Sucden Financial Research.

В последние месяцы Иран неоднократно обвиняли в нападениях на нефтяные танкеры в самом Ормузском проливе и вблизи него. Страна, однако, отрицает свою причастность.

Геополитический риск на Ближнем Востоке в последние месяцы поддерживает нефтяные цены, в то время как опасения относительно замедления мирового экономического роста (вызванные сохранением торговой напряженности между США и Китаем, а также слабыми данными по крупнейшим экономикам мира) оказывают давление на котировки.

В подобном контексте более низкое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США лишь усиливает беспокойство относительно избыточного предложения. Кроме того, поступили сообщения о том, что исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в четверг объявил о снижении прогноза по спросу на нефть в 2019 году на 100 000 баррелей в день.

Помимо этого стало известно, что Россия в четверг в полной мере возобновила работу нефтепровода "Дружба", который в апреле был загрязнен органическими хлоридами, нивелируя еще одну угрозу мировому предложению, поясняет Уилкс.

Кроме напряженности на Ближнем Востоке инвесторы продолжают следить за динамикой доллара и прислушиваются к сигналам членов ФРС относительно потенциальных масштабов снижения процентной ставки.

Некоторые сырьевые товары в конце недели получили поддержку ввиду падения доллара после заявлений президента ФРС-Нью-Йорк Джона Уильямса. "Стоит действовать быстро – понижать ставки при первых признаках экономического стресса", — отметил Уильмс. Снижение доллара, как правило, делает деноминированные в американской валюте сырьевые товары дешевле для держателей других валют.

Между тем медь недавно подорожала примерно на 3,2%, а фьючерсы на золото выросли в цене на 0,8%, до 1439,70 доллара за унцию.

— Автор David Hodari, David.Hodari@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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