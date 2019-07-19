МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Недавний банкрот Антипинский НПЗ возобновил производство по давальческой схеме. Однако группа компаний "Новый поток" — бывший владелец НПЗ — не намерена отказываться от борьбы за свой основной актив. Простой Антипинского НПЗ из-за процедуры банкротства уже привел к сокращению первичной переработки нефти в России.

СНОВА В СТРОЮ

Антипинский НПЗ, бывший базовый актив группы компаний "Новый поток", возобновил производство 18 июля. Завод, способный перерабатывать до 9 млн т/г, вынужденно простаивал с мая этого года из-за отсутствия средств на закупку необходимого сырья. Сейчас Антипинский НПЗ находится под контролем "Сбербанка" – основного кредитора "Нового потока" – а в Тюменском суде рассматривается дело о признании предприятия банкротом.

В торжественной церемонии, посвященной возобновлению работы, принял участие представитель SOCAR, государственной нефтяной компании Азербайджанской республики. SOCAR призвана помочь "Сбербанку", который не обладает необходимым уровнем компетенции для управления нефтеперерабатывающими активами. Для управления Антипинским НПЗ "Сбербанк" и SOCAR создали СП "Сокар энергоресурс".

Генеральный директор СП Фарид Джафаров во время торжественной церемонии сказал, что "благодаря знаниям и высокому профессионализму Максима Андриасова завод был введен в эксплуатацию без сбоев и с первой попытки". Андриасов в ноябре прошлого года был назначен "Сбербанком" генеральным директором Антипинского НПЗ, но никогда ранее не руководил нефтеперерабатывающим производством.

Вскоре после смены руководства дела на предприятии пошли из рук вон плохо и вскоре завод был объявлен банкротом. Более того, новое руководство подало заявление в суд, обвинив главу "Нового потока" Дмитрия Мазурова в хищениях в особо крупном размере.

РАБОТА ПО ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ

"Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме", — заявил первый заместитель председателя банка Александр Ведяхин.

Речь идет об услугах по переработке нефти, принадлежащей другим компаниям. После переработки НПЗ отдает полученные нефтепродукты компании-владельцу сырья и получает плату оговоренную плату. О каких инвестициях и привлеченном финансировании говорят представители "Сбербанка", непонятно.

В среду представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил об оформлении маршрутных поручений на поставку нефти на Антипинский НПЗ, но не сказал, какая компания заключила соглашение о переработке нефти по давальческой схеме. Ранее в СМИ сообщалось о заинтересованности "Сургутнефтегаза" в переработке своей нефти на Антипинском НПЗ.

Эксперты нефтегазовой отрасли сомневаются, что "Сбербанк" и его азербайджанские партнеры способны полностью загрузить Антипинский НПЗ. Давальческая схема — вынужденная мера, поскольку переход завода под контроль "Сбербанка" через процедуру банкротства является спорным с правовой точки зрения.

"НОВЫЙ ПОТОК" НЕ СДАЕТСЯ

Обезглавленный "Новый поток" сделал заявление, что имеет право обратного выкупа акций Антипинского НПЗ у "Сбербанка". Несмотря на арест Мазурова, компания не сдается и готова выкупить свой основной актив.

"В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры", — говорится в заявлении "Нового потока".

В заявлении особо подчеркивается, что Антипинский НПЗ был умышленно доведен до банкротства после отстранения Мазурова от управления предприятием, поскольку новое руководство во главе с Андриасовым преднамеренно изменило номенклатуру выпускаемой продукции, сорвано соглашение о пролонгации кредитов с другими банками, не выполнило обязательства по отгрузке предоплаченной продукции иностранным покупателям.

"Завод после ввода в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов Евро-5 в сентябре 2018 года стал выходить на новые мощности с увеличением EBITDA (операционная прибыль) до $30 млн в месяц, что позволило заводу исполнять свои обязательства перед "Сбербанком" и другими банками, а также перед иностранными покупателями продукции", — указывается в заявлении "Нового потока".

Ранее представители Антипинского НПЗ сообщали, что мощности новых установок для производства бензина позволяют ежегодно выпускать до 800 тыс. т самого востребованного вида моторного топлива.

Фактически "Новый поток" заявил о захвате успешного предприятия через преднамеренное банкротство. Статья 196 Уголовного кодекса РФ "Преднамеренное банкротство" предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Вчера адвокат Мазурова подал апелляционную жалобу на постановление о заключении своего подзащитного под стражу на два месяца. В апелляции содержится просьба заменить арест на меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Мазуров был арестован 15 июня в соответствии с постановлением Тверского суда г. Москвы. Рассмотрение апелляции состоится 29 июля в судебном органе более высокой инстанции – Московском городском суде. Если арест Мазурова будет признан незаконным и он выйдет на свободу, то следует ожидать обострения борьбы между "финансистами" и "промышленниками" за Антипинский НПЗ, что негативно скажется на работе предприятия. SOCAR может пожалеть, что позволил себя вовлечь в сомнительную сделку.

ПЕРЕРАБОТКА СОКРАЩАЕТСЯ, ПЛАН НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Объемы переработки нефти в России в 2019 году снизятся по сравнению с 2018 годом из-за остановки производства на Антипинском НПЗ, сообщил глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

В Минэнерго признают, что после запуска Антипинского НПЗ рост переработки нефти во второй половине 2019 года маловероятен и не сможет компенсировать сокращение производства в первом полугодии. В январе-июне 2019 года первичная переработка нефти на российских НПЗ составила 137,4 млн т, что на 3,2 млн т меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

ВИНКи в первом полугодии 2019 года не выполнили план по выпуску бензина и дизельного топлива из-за проблем с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов, сказал на заседании Госдумы по энергетике заместитель начальника управления ТЭК Федеральной антимонопольной службы Константин Коньков.

По словам Конькова, в первом полугодии крупные компании – прежде всего, ВИНКи – выпустили товарного бензина на 678 тыс. т меньше, чем предусмотрено планом в соответствии с четырехсторонними соглашениями. Не выполнили план в первом полугодии "Роснефть", "Башнефть", "Лукойл", "Татнефть", "Газпром нефть", а также ТАИФ.

По дизельному топливу не выполнили взятые обязательства "Роснефть", "Башнефть", "Фортинвест", "Славнефть" и ТАИФ. Отставание составляет 899 тыс. т. Однако в отличие от бензина сокращение производства дизельного топлива не критично – больше этого вида автомобильного топлива российские компании поставляют за рубеж.

Согласно заявлениям представителя ФАС, причиной снижения производства основных видов моторного топлива является невыполнение обязательств по модернизации производства.

ВИНКи оправдываются, указывая на неблагоприятную конъюнктуру рынка, которая сложилась в первом полугодии, а также проведение плановых ремонтов.

Четырехсторонние соглашения между ФАС, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтяными компаниями заключены в 2011 году и предусматривают обязательства по модернизации НПЗ и поставкам светлых нефтепродуктов на внутренний рынок. ФАС следит за выполнением соглашений в части объемов поставок.