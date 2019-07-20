МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В "Транснефти" заявили, что на ее трубопровод в ХМАО может попасть разлившаяся нефть с месторождения, которое разрабатывает дочернее предприятие "Роснефти".

Нефть с месторождения "РН-Юганскнефтегаз" заливает трубопровод "Транснефти" в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщил РБК советник главы "Транснефти" Игорь Демин. Разлив нефти, по его информации, произошел неделю назад.

По его словам, нефть сочится в районе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Южный Балык. Специалисты "Транснефти" совершили облет места разлива с вертолета.

"Оценочно с вертолета видно, что уже залито больше 1 тыс. кв. м. Видно, что образовалось два озерка из нефти. Рядом находится третье. Разлив, как видно на фото, пытаются замаскировать стволами деревьев. Но деревья утонули в этой нефти. Беда в том, что сейчас из одного из нефтяных озер ручей потек в сторону магистрального нефтепровода", — утверждает Демин.

По его словам, целостность нефтепровода и цистерн для хранения нефти компании в данном районе не нарушена. В "Транснефти" предполагают, что разлив произошел по вине ООО "РН-Юганскнефтегаз", месторождение которого расположено неподалеку.

"РН-Юганскнефтегаз" — дочернее предприятие "Роснефти", которое разрабатывает 28 месторождений. Представитель "РН-Юганскнефтегаза" позднее сообщил, что компания не зафиксировала ни одного случая отказа трубопроводной сети в районе производственных объектов "Транснефти".