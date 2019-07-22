МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Независимый топливный союз (НТС) отправил в адрес президента России Владимира Путина письмо, в котором выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг основателя группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора АО "Антипинский НПЗ" Геннадия Лисовиченко. В письме, копия которого имеется в распоряжении "Прайм", президент НТС Павел Баженов отмечает, что Мазуров 15 лет работал в нефтеперерабатывающей отрасли и многое сделал для развития отечественного топливного рынка.

"Под его руководством с нуля был построен новый нефтеперерабатывающий завод, вырабатывающий топливо стандарта Евро-5. Антипинский НПЗ стал настоящим символом поступательного экономического развития нашей страны в начале нулевых годов", — говорится в документе.

На фоне увеличения акцизов на топливо, налогового маневра в нефтяной отрасли, ограничения роста розничных цен на топливо рамками инфляции независимым НПЗ крайне сложно компенсировать убытки. Поэтому в 2015-2017 годах Антипинский НПЗ был вынужден увеличивать долговую нагрузку, что поставило его в зависимость от решений кредиторов, прежде всего, Сбербанка.

В этой ситуации банкротство предприятия является знаковым и весьма показательным событием для топливной отрасли, в частности, и экономики страны в целом, говорится в документе. НТС просит президента поручить соответствующим структурам разобраться в ситуации, а Баженов выразил готовность лично получиться за Мазурова и Лисовиченко.