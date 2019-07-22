МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что сможет обеспечить поставки нефти в случае обострения напряженности в Ормузском проливе, говорится в пресс-релизе агентства.

"Международное энергетическое агентство внимательно следит за событиями в Ормузском проливе, включая недавний захват нефтяного танкера Великобритании, и готово действовать в случае необходимости", — отмечается в сообщении.

МЭА сообщило, что обладает достаточным количеством запасов, чтобы покрыть любые перебои с поставками нефти из района Ормузского пролива в течение длительного периода. МЭА отметило, что добыча нефти в первой половине 2019 года превышает спрос, а коммерческие запасы ОЭСР составляют 2,9 миллиарда баррелей, что выше среднего показателя за пять лет.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.