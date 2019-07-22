МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое состоялось 10 июля 2019 года.

"Правительству Российской Федерации… ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 31 декабря 2019 года.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что правительство РФ до 20 июля должно было представить президенту доклад с финансово-экономическим обоснованием предложений по господдержке Приобского месторождения "Роснефти".

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое состоялось 10 июля 2019 года.

"Минэнерго России совместно с Минфином России представить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию мер государственной поддержки при разработке Приобского нефтяного месторождения. Доклад – 20 июля 2019 года", — говорится в сообщении.