МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут, оказывают влияние на цены события на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,38% — до 63,33 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,15%, до 56,27 доллара за баррель.

В конце прошлой недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

"События в заливе привели к росту цен на сегодняшних торгах", — считает главный экономист CME Group Эрик Норланд (Erik Norland), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Эксперт также добавил, что "это не означает, что рынки будут продолжать расти, так как предыдущие инциденты в заливе не сильно повлияли на цены, это позволяет предположить, что расчет инвесторов заключается в том, что война маловероятна".

При этом трейдеры обращают внимание на ситуацию вокруг США и Ирана. В понедельник госсекретарь Майк Помпео сообщил, что в рамках кампании по оказанию максимального давления на Иран США ввели санкции против компании из КНР за покупку иранской нефти. Ранее американские власти неоднократно заявляли о планах по полному запрету экспорта нефти из Ирана и введении санкций против тех, кто будет нарушать это эмбарго.