МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent до конца года может снизиться до 52-55 долларов за баррель за счет изменения баланса спроса и предложения, в частности, увеличения добычи сланцевой нефти, считают аналитики Промсвязьбанка.

"В целом мы по-прежнему ждем район 52-55 по нефти на конец года. Не видим особых причин для роста цен долгосрочно", — сказал на встрече с журналистами начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent во вторник торгуется в районе 63 долларов за баррель.

"Что касается нашего прогноза, здесь два фактора. Первый – это торможение Китая, снижение спроса одного из крупнейшего потребителей. Второй фактор – это сланцевая нефть. Сейчас активно, двузначными цифрами растет производство сланцевой нефти. Пики (добычи – ред.) мы прошли, но тем не менее, сланцевая нефть – это, наверное, 70% производства в Америке", — пояснил Локтюхов.

Эксперт добавил, что не ожидает сильной инвестиционной активности от мелких и средних компаний, добывающих сланцевую нефть, но крупные игроки продолжают инвестировать, поддерживая уровень добычи.