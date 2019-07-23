МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник из-за ослабления опасений относительно перспектив ее поставок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% — до 63,09 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 56,16 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению после трехдневного роста, поскольку на данный момент ожидается, что напряженность на Ближнем Востоке не окажет сильного негативного влияния на поставки нефти.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

"Похоже, что большинство участников рынка убеждены, что открытого конфликта между Западом и Ираном не будет", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, в понедельник Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что оно обладает достаточным количеством запасов, чтобы покрыть любые перебои с поставками нефти из района Ормузского пролива в течение длительного периода. В связи с этим уменьшилось напряжение относительно снижения поставок нефти.

Темпы снижения сдерживаются из-за ожидания трейдерами данных из США по запасам нефти, которые будут опубликованы в среду, 24 июля. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидают снижения запасов нефти на 4,2 миллиона баррелей.

Инвесторы также обращают внимание на то, что итальянская Eni обнаружила два нефтяных месторождения в Египте на участках Basma и Shemy. При этом на Basma уже действуют две пробуренные скважины, в то время как Shemy еще тестируется.