НУР-СУЛТАН, 24 июл /ПРАЙМ/. Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" принял решение о выкупе у "Интер РАО" ее 50%-ной доли в Экибастузской ГРЭС-2, сообщил в среду департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда.

Ранее совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия в Экибастузской ГРЭС-2. В апреле глава "Интер РАО" Борис Ковальчук говорил, что компания планирует до конца года закрыть сделку по продаже доли в ГРЭС. Тогда он говорил, что покупатель есть, не уточнив, кто это. В апреле управляющий директор "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев говорил газете "Коммерсант", что его структура выкупит долю "Интер РАО" в Экибастузской ГРЭС-2.

"АО ФНБ "Самрук-?азына" принял решение о приобретении у ПАО "Интер РАО" 50% доли в АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". Таким образом, фонд станет владельцем 100% долей участия в СЭГРЭС-2. Сделку планируется завершить до конца 2019 года в соответствии с Дорожной картой по проекту", — говорится в сообщении фонда.

В релизе добавляется, что "Интер РАО" продает свою долю в СЭГРЭС-2 на рыночных условиях, но цена сделки не может быть раскрыта до ее завершения".

"Приобретение данного актива является логичным, учитывая, что фонд уже владеет 50% акций СЭГРЭС-2. В свою очередь, закрытие сделки зависит от исполнения определенных условий, включая одобрение сделки органами управления сторон, получение согласия банков-кредиторов СЭГРЭС-2 на смену акционера и так далее", — сообщили в фонде.

В релизе говорится, что "Интер РАО" сообщили, что решение о выходе компании из СЭГРЭС-2 связано с намерением сконцентрироваться на работе на своем ключевом рынке – в России". "После закрытия сделки по продаже доли в СЭГРЭС-2 у "Интер РАО" не останется активов в Республике Казахстан. В ближайшее время в России заработает программа модернизация генерирующего оборудования, в которой Интер РАО намеревается принять активное участие", — заявили в фонде.