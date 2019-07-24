МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год, сообщила в среду компания.

"ПAO "Новатэк" сообщает, что дочернее предприятие компании ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз" ввело в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение с проектным уровнем добычи около 1 миллиарда кубических метров природного газа в год", — говорится в сообщении.

По словам председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона, расположение месторождения позволило быстро запустить его и оптимизировать капитальные затраты. Новые добывающие мощности будут способствовать росту добычи газа на активах компании в зоне Единой системы газоснабжения, отметил он.

Южно-Хадырьяхинское месторождение находится в Пуровском районе ЯНАО. Лицензией на разведку и разработку владеет ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз". Месторождение было приобретено в декабре 2017 года. По состоянию на 31 декабря 2018 года запасы природного газа на месторождении составляли около 28 миллиардов кубометров по российской классификации.