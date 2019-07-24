КИЕВ, 24 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа, а до нее предлагает провести технические консультации с "Газпромом" и специалистами ЕК по данному вопросу, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.

"Нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи… Но главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (interconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", — написал Витренко в среду в Facebook.