МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года выросла в 6 раз и составила 450,971 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 233,777 миллиарда рублей, показав рост на 31,6% по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия прошлого года.

Общая выручка компании от реализации выросла на 20,6% и составила 452,619 миллиарда рублей.

Капитальные вложения "Новатэка" в первом полугодии 2019 года выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,7 миллиарда рублей с 31,8 миллиарда, говорится в релизе компании.

"Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, увеличились до 31,2 миллиарда рублей, или на 41,5%, во втором квартале 2019 года и до 73,7 миллиарда рублей, или на 132%, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", — сообщил "Новатэк".

"Значительная часть наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие СПГ-проектов (проекта "Арктик СПГ-2" до марта 2019 года и проекта по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области), освоение Северо-Русского месторождения и разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений", — пояснила компания.