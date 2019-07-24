МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Израиль начнет поставлять газ в Египет в течение четырех месяцев, что обеспечит вступление в силу соглашения об экспорте между израильским нефтегазовым партнерством и Египтом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра энергетики Израиля Юваля Штайница.

"Израиль начнет экспорт газа в Египет в течение четырех месяцев", — пишет Рейтер.

"Сделка по покупке (израильской стороной – ред.) доли в газопроводе Eastern Mediterranean Gas (EMG) Company будет завершена в течение нескольких недель", — говорится в сообщении. Соглашение, подписанное в начале прошлого года, позволит доставлять природный газ с израильских месторождений "Тамар" и "Левиафан" в египетскую газовую сеть.

Израильская Delek Drilling и ее партнер Noble Energy договорились о покупке трубопровода для транспортировки газа, техническая экспертиза которого уже завершена. Delek Drilling планирует закрыть сделку к 31 августа.

В середине февраля Delek Drilling объявила о подписании контрактов на поставку природного газа в Египет с месторождений "Левиафан" и "Тамар", крупнейших на средиземноморском шельфе Израиля, на сумму в 15 миллиардов долларов. Сделка считается крупнейшей в истории газовой отрасли страны, которая до открытия в середине 2000-х годов собственных месторождений сама закупала газ в Египте и рассматривала варианты его импорта из России.

В сентябре 2018 года американская нефте- и газодобывающая компания Noble Energy объявила о приобретении доли в Eastern Mediterranean Gas (EMG) Company S.A.E, которая владеет трубопроводом EMG, для поставок в Египет газа с израильских месторождений "Левиафан" и "Тамар". Noble Energy и ряд партнеров приобретают долю в EMG в 39%, и доля косвенного участия Noble составит около 10%, а после заключения сделки Noble и ее партнеры подпишут соглашение об эксплуатации трубопровода, что закрепит за ними доступ к полной его мощности.