МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует завершить расширение нефтепровода Восток-Запад к сентябрю для увеличения объема добычи нефти из Красного моря, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Госкомпания завершит проект к сентябрю, увеличив пропускную способность нефтепровода по транспортировке нефти с 5 миллионов до 7 миллионов баррелей в день", — сообщает агентство.

Агентство добавляет, что на данный момент нефтепровод работает значительно ниже своей пропускной способности, но давно запланированное расширение даст Саудовской Аравии возможность поставлять больше нефти из портов Красного моря, а не Персидского залива, в обход Ормузского пролива, поскольку напряженность в отношениях между США и Ираном, а также уязвимость этого пролива возросли в последние месяцы.

Нефтепровод Восток-Запад поставляет сырье с месторождений в Восточной провинции страны в порт на западном побережье.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.