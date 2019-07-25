МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Роснефть" просит снижения налогов для своего Приобского месторождения в ежегодном объеме 460 млрд рублей в течение десяти лет. По информации "Коммерсанта", речь идет о компенсации потерь компании из-за участия РФ в соглашении ОПЕК+. Из-за ограничений компания с начала 2017 года не добыла 22 млн тонн нефти.

При этом, как пишет издание, компания не смогла компенсировать снижение добычи за счет роста цен на нефть — на фоне сланцевой добычи в США он оказался не столь велик. Теперь "Роснефть" утверждает, что в случае продления соглашения не сможет вовремя ввести в строй Русское и Юрубчено-Тохомское месторождения и хочет ускорить выдачу льгот по НДПИ, чтобы они заработали задним числом уже с 2019 года. Пока компания получает такие льготы только по крупнейшему в стране Самотлорскому местрождению — налоговый вычет по НДПИ составляет 35 млрд рублей в год на 10 лет. Если льготы распространятся и на Приобское, дополнительная добыча может составить более 60 млн тонн, обещает "Роснефть".

Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Приобское месторождение разрабатывается более 35 лет и является одним из самых крупных разрабатываемых месторождений в России, напомнила младший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Анна Кератнова. "В конце прошлого года "Роснефть" попросила предоставить налоговый вычет по НДПИ для этого месторождения как месторождения с трудноизвлекаемыми запасами по аналогии с Самотлорским месторождением", — напомнила она.

В Минфине выступают против новых льгот — выпадение доходов в размере 460 млрд рублей негативно скажется на бюджете. При этом у Приобского месторождения уже есть льготы по НДПИ: по ряду залежей позволяют снижать ставку на 80% и нулевая ставка по добыче нефти баженовской свиты. Сумма этих налоговых льгот за 2017–2018 годы превысила 41 млрд рублей.

МАСШТАБ ПОТЕРЬ

Однозначного мнения по поводу необходимости новых льгот для "Роснефти" и нефтяной отрасли в целом опрошенные "Прайм" эксперты не высказали. По их оценке, у этой медали есть две стороны.

"Роснефть" все же несколько приукрашивает свои потери, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. "Действительно, на старых месторождениях, таких как Приобское, Самотлорское обводненность доходит до 90%, добыча там все менее рентабельна. Но это естественная стадия и относиться к ней надо адекватно. Компания же пытается переложить это на правительство, прежде всего, Минэнерго, глава которого Александр Новак лично достиг соглашения с ОПЕК", — считает он.

Это не первая попытка получить компенсацию из бюджета — дескать, мы бы не просили и показывали прибыль, но соглашение виновато. "Роснефть" пытается дожать ситуацию в свою пользу, чуть ли не сравнивая правительство с агентами Госдепа — якобы, кабмин работает на американцев, которые свою добычу не ограничивают, говорит эксперт.

Кроме того, в случае удовлетворения просьб "Роснефти" льготы неминуемо попросят и другие. Так, на том же Приобском месторождении работает и "Газпром нефть". До текущего момента обсуждались только льготы для части, разрабатываемой "Роснефтью", в то время как о льготах для "Газпром нефти", которая занимается разработкой другой части этого же месторождения, речи не было, указала аналитик по нефтегазовому сектору и электроэнергетике Atonline Limited Ангелина Глазова.

По ее словам, постановка вопроса как "компенсация потерь от ограничений ОПЕК+" кажется несколько странной, поскольку эффект от ограничений нельзя назвать однозначно негативным – они сдерживают нефтяные котировки от падения и помогают регулировать мировой баланс спроса и предложения, что особенно актуально в контексте продолжения наращивания добычи в США. С момента согласования новых параметров в начале июля Brent остается выше 60 долларов за баррель.

"С другой стороны, ограничения сдерживают потенциал роста производства нефти и развитие новых месторождений – последнее особенно релевантно для "Роснефти", — говорит Глазова.

Без налоговых льгот уровень добычи нефти на российских месторождений действительно продолжит падать, согласна Кератнова. Помимо соглашения ОПЕК+ действует фактор их постепенного истощения и изменения структуры извлекаемых запасов, а также замедления ввода в эксплуатацию новых. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдалось снижение добычи с 2008 года, по 2018 году рост добычи нефти составил 0,5%. На Самотлоре добыча в 2018 году сократилась на 1,1% по сравнению с —3,1% годом ранее, отметила она.

ЛЬГОТЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Так или иначе, по мнению экспертов как минимум до конца года никаких льгот никто не получит. Буквально на этой неделе президент Владимир Путин объявил мораторий на господдержку для нефтянки. "За это время будет проведен тщательный анализ — кто, где и что теряет на самом деле, и как это можно компенсировать без больших убытков для бюджета. Возможно, на отдельные месторождения будет вменен налог на добавленный доход, внедряющийся сейчас в экспериментальном порядке — это и ситуацию выправит, и расходов будет меньше", — рассуждает Юшков.

Кератнова из "Эксперт РА" напомнила, что две недели назад Путин провел совещание по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, по результатам которого до 1 декабря правительству было поручено завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений и разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в РФ.

Также 20 июля Минэнерго России совместно с Минфином должны были представить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию мер господдержки при разработке Приобского месторождения, о результатах этого доклада пока не известно (информация о проведении совещания 10 июля появилась на сайте Кремля в субботу, 20 июля). Вероятно, вопрос по этому месторождению будет решен в отдельном порядке, считает эксперт.