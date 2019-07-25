КИЕВ, 25 июл — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер NEYMA. Как сообщает украинское ведомство, судно якобы участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

"Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", — отмечает СБ.

Военная прокуратура и следователями СБУ сообщили о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одном контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковник.

"Двадцать четвертого июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру IМО — 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA", — говорится в сообщении.

На данный момент группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия — обыск, изъятие документов, записей радиопереговоров, бортовых журналов. Допрошены члены команды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве. Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, что утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал это сообщение, заявив, что задержание российского танкера NEYMA на Украине абсолютно незаконно, это значительно ухудшит перспективы налаживания отношений двух стран.

"Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда", — заявил Джабаров.

По его словам, подобные действия Киева способны значительно ухудшить перспективы налаживания российско-украинских отношений.

"Это совершенно не способствует стартовым позициям в переговорном процессе России и Украины. Если Киев хочет хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер", — заявил Джабаров.

В нижней палате парламента РФ назвали это действие со стороны СБ Украины пиратством.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.

"Если в самом деле, базируясь на сообщении Службы безопасности Украины, речь идет о захвате нашего танкера в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального, то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений", — сказал Затулин.

Он также отметил, что "эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины".

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РФ

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.

"Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать",- отметили в МИД России.